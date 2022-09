Karsdorp, lieto fine: ritrovato il suo cane dopo l’appello della moglie Astrid

ROMA - Storia a lieto fine per Rick Karsdorp e la sua famiglia. La moglie Astrid ieri aveva pubblicato sul proprio profilo una richiesta di aiuto: "Stiamo cercando il nostro cane Teddy. Un Chow-Chow. Ha una medaglietta al collo con il numero di telefono. Zona: Casal Palocco. Vi preghiamo di contattarci subito. Grazie". Sempre nella giornata di ieri l'Enpa di Roma aveva ricevuto una telefonata per il ritrovamento di un cane a Casalpalocco, con la medaglietta ma un numero telefonico olandese no raggiungibile. A trovare il cane è stato il signor Nicola: la Sezione Enpa di Roma ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook visto da Astrid Karsdorp che è andata subito a recuperare il cane.