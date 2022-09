Roma, Dybala segna e corre ad abbracciare Zaniolo

ROMA - La Roma passa in vantaggio con una prodezza di Paulo Dybala. La Joya ha realizzato 20esimo minuto di gioco la rete dell'1-0 contro l'Empoli con un sinistro dai trenta metri che non ha dato scampo a Vicario. Subito dopo il gol Dybala è corso verso la panchina della Roma: una corsa per andare ad abbracciare Nicolò Zaniolo, rientrato oggi in panchina dopo ventuno giorni di assenza per l'infortunio alla spalla. Un bel gesto per dare il bentornato al talento giallorosso che già dalla sfida contro l'Helsinki punta a una maglia da titolare.