Mourinho: "Roma in difficoltà per gli infortuni. Ho ringraziato Zaniolo"

ROMA - Dopo due sconfitte consecutive lontano da casa la Roma torna a vincere in trasferta contro l'Empoli . La squadra di José Mourinho ha battuto i toscani 2-1 grazie alle reti di Dybala e Abraham e sono saliti a 13 punti in classifica, a una sola distanza dalla vetta. Al termine del match Mourinho è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il risultato.

Il gol di Abraham?

“Lo deve fare. Si deve abbassare sia in fase difensiva, in fase di costruzione e poi deve arrivare in porta. Il problema è che questo tipo di calciatore fa fatica mentalmente a farlo. Non volevamo perdere altri punti. Questo lo ha fatto arrivare, anche se far gol a Vicario oggi era un miracolo”.

Anche questo è il calcio.

“Sì, ma potevamo vincere meglio. Siamo una squadra che deve giocare giovedì ancora. Con il 3-1 avremmo gestito meglio le energie. Venivamo da due sconfitte e va bene così. Sette minuti di recupero in vantaggio sono tanti. Faccio i complimenti a Zanetti e all’Empoli, ma abbiamo meritato di vincere”.

Come si gestisce il doppio impegno?

“Le squadre secondarie sono molto brave, lavorano come noi. Prima in Europa prendevi squadre scandinave o slave ed era fatta. Ora, con internet, tutti sanno come si allenano i migliori. Questo rende il tutto più difficile”.

Pensa che il percorso per migliorare è lungo o è soddisfatto?

“A livello di punti non è un problema. Contro l’Udinese è sempre difficile in casa loro. in campionato è come in una maratona. Con un po’ di sfortuna oggi potevamo perdere. La squadra ha iniziato bene, basta vedere la gara contro il Tottenham o le prime due. Siamo una squadra che quando perde giocatori va in difficoltà. Abbiamo un solo Zaniolo. Dico cosa gli ho detto: grazie per essere qui, per avere fatto di tutto per recuperare. Abbiamo perso Wijnaldum, restando solo con Matic e Cristante, che sono simili. Adesso abbiamo perso anche Karsdorp e Zalewski. Non siamo una rosa come le altre big. A inizio stagione pensavo facessimo di più, ma capisco la difficoltà. Noi giochiamo giovedì, poi l’Atalanta che ha una settimana di preparazione. Io preferisco giocare sempre anche nella settimana. Finalmente delle partite in casa”.