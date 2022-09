Mourinho abbraccia Zaniolo in panchina e lo ringrazia: il motivo

ROMA - La Roma dopo due sconfitte tra campionato e coppa ha ritrovato il successo battendo l'Empoli 2-1. Josè Mourinho è stato protagonista di un siparietto negli ultimi minuti del match, andando ad abbracciare Zaniolo in panchina. Lo stesso tecnico ha svelato poi il motivo durante l'intervista a Sky: "C'è solo Zaniolo, anzi approfitto per dirgli quello che gli ho detto in panchina: 'Grazie mille per il tuo sforzo per stare qui, recuperare e dare una mano alla squadra'. Quando abbiamo fatto il 2-1 era pronto per entrare e correre qualche rischio per la squadra. Ma c'era solo lui, e senza lui cambia la dinamica della squadra".