"Dove sei Dybala?" Il rimpianto dei tifosi Juve per la Joya che incanta la Roma

A Empoli, dopo sette minuti Paulo Dybala ha colpito il palo; dopo diciassette minuti ha segnato un gol bellissimo con un sinistro all'incrocio dei pali e, a venti minuti dalla fine, ha dettato ad Abraham l'assist per la rete della vittoria romanista, risultando il migliore in campo. Stamane, sul Corriere dello Sport, Roberto Maida gli ha assegnato il voto più alto (7,5), definendolo "un Picasso in un mondo di artigiani", immagine quanto mai calzante per un vero e raro artista del pallone. I tifosi giallorossi sono estasiati: andate sul profilo Instagram dybaliano e scoprite migliaia di post che sono autentici inni alla Joya. A questo entusiasmo dilagante fa da contraltare il rimpianto dei tifosi bianconeri il cui lamento sale alto, a mano a mano che il loro ex Numero Dieci firma prodezze in giallorosso. Distillando l'amarezza di una tifoseria che non ha smesso di amare Dybala, in Rete si moltiplicano i messaggi di nostalgia per il campione, mescolati all'ìrritazione per non averlo trattenuto a Torino ("Dove sei Dybala?"; "Ma perché ti hanno lasciato andare via?", "Ma come si fa a compiere un errore simile?", il resto potete immaginarlo).