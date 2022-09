Roma, Pellegrini al centro del gioco

ROMA - Contro i finlandesi del Hjk Helsinki Mourinho non farà molto turn over. Dopo il passo falso contro il Ludogorets la Roma deve assolutamente vincere in un Olimpico che ancora una volta farà registrare il tutto esaurito. L’allenatore sceglierà quasi tutti i migliori. Lo Special One recupera Zaniolo e la sua presenza in campo dal primo minuto è stata annunciata ieri in conferenza stampa. Il ritorno di Nicolò consente all’allenatore di spostare a centrocampo Pellegrini, per dare più equilibrio alla squadra. Con il capitano in mezzo al campo dovrebbe uscire Cristante, ma l’azzurro potrebbe anche essere impiegato da difensore centrale, un ruolo che ha ricoperto spesso in passato con Fonseca. Ieri Mourinho ha detto che farà riposare uno dei tre difensori centrali. Il maggior indiziato è Smalling, che dall’inizio della stagione non si è mai fermato (era andato in panchina contro la Cremonese, ma per l’infortunio di Kumbulla è dovuto entrare dopo mezz’ora) e dovrebbe essere risparmiato in vista della partita contro l’Atalanta, che è già uno scontro diretto per la Champions League. Ma ieri, nell’allenamento di rifinitura, Mourinho ha schierato tra i centrali Viña, che finora non ha mai giocato titolare. A centrocampo con Pellegrini dovrebbe essere Matic, un fedelissimo dell’allenatore, che sta entrando nei meccanismi della squadra. A destra si dovrebbe rivedere Karsdorp dopo due partite di assenza. L’olandese ha smaltito l’infiammazione al ginocchio e ha svolto gli ultimi allenamenti con i compagni. Il ritorno di Karsdorp riporterà in panchina Celik, che contro l’Empoli non aveva brillato. A sinistra tocca ancora a Spinazzola, anche ieri Zalewski ha svolto lavoro differenziato e si tenterà il suo precupero per domenica. Il risentimento all’adduttore di una settimana non è ancora scomparso completamente. Stasera ci sarà spazio anche per Camara, ma probabilmente non dall’inizio. Mourinho ieri ha detto che l’ultimo arrivato non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.