Dybala: “L’accoglienza a Roma da pelle d’oca. Voglio vincere con Mourinho”

Qual è stata la parte più folle di quella giornata? "Credo sia stato quando sono uscito, perché prima non sapevo cosa sarebbe successo e poi quando me l'hanno detto, circa cinque minuti prima che dovessi uscire, quando ho saputo più o meno cosa dovevo fare... Vedere la gente là fuori in quel modo e sullo schermo dietro le quinte, come ho detto prima, è stato qualcosa di incredibile".

Il modo in cui i tifosi della Roma l'hanno accolta è stato incredibile, cosa ne pensa? "È stato un momento molto speciale. Ho detto alla mia famiglia e ai miei amici che è stata una sensazione fantastica, mi è venuta la pelle d'oca. Prima di entrare all'Olimpico, sentire come cantavano, le bandiere e tutto il resto... È stato uno spettacolo davvero incredibile".

Ci saranno state diverse squadre che ti hanno cercato, tu hai scelto questi tifosi e questo è stato il loro modo di dimostrarti il loro apprezzamento per la tua scelta. È stata una scelta difficile?

"No, per niente. Al contrario, dopo aver parlato con alcuni dirigenti e con l'allenatore, credo che alla fine sia stata un'ottima decisione. Prima di tutto, sono molto felice di essere qui, poi, grazie a quello che è stato detto con loro, mi hanno convinto al 100% a voler far parte di questa squadra".

C'è qualcuno che ti ha aiutato a prendere questa decisione?

"Beh, ovviamente la mia famiglia, le persone che lavorano con me, che sono le più vicine a me in questi momenti in cui devi prendere certe decisioni, sono state quelle che mi hanno aiutato. Ma alla fine ho preso la decisione. Ho detto sì all'idea di entrare in questa squadra e ne sono molto orgoglioso".

Prima di arrivare probabilmente aveva delle aspettative su questo club. Ora che è qui, c'è qualcosa che l'ha sorpresa?

"No, cerco sempre di non avere aspettative su certe cose, perché poi se succede il contrario ti senti un po'... non sono sicuro che deluso sia la cosa giusta da dire, ma le tue aspettative non vengono soddisfatte. Quindi, al di là di quello che avrei potuto immaginare di trovare qui, ho deciso di venire perché credo in questo progetto, in quello che è stato discusso con la dirigenza, il presidente e l'allenatore, quindi le aspettative sono sul campo, non fuori".

Che parole userebbe per descrivere la Roma?

"Credo che avrei bisogno di un po' più di tempo per usare solo parole singole. Come ho detto prima, sono molto felice di essere qui a lavorare. Mi piace molto qui, le persone che lavorano per la squadra mi aiutano da ogni punto di vista. Sono i miei primi passi qui, sono molto contento di quello che stiamo facendo e non vedo l'ora di iniziare la stagione e di giocare con questa maglia".