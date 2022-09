ROMA- La Roma perde Paulo Dybala. Tegola per la squadra di Mourinho che a pochi minuti dal fischio d'inizio del match ha perso la Joya per un problema muscolare. L'argentino era sceso in campo per il riscaldamento ma dopo pochi minuti è stato costretto a tornare negli spogliatoi per un fastidio al flessore della coscia sinistra. Brutta notizia per Mourinho che ha deciso di inserire Matic nei titolari, facendo quindi avanzare Pellegrini sulla trequarti.