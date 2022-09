Roma, Mourinho ritrova El Shaarawy e Kumbulla in vista dell'Inter

ROMA - Buone notizie per Mourinho in vista del big-match con l'Inter in programma sabato alle 18 al Meazza: El Shaarawy e Kumbulla sono finalmente recuperati dalle rispettive lesioni muscolari e torneranno a disposizione del tecnico giallorosso. L'altra buona notizia per la Roma arriva dal ritiro dell'Argentina, con Dybala che ha lavorato in gruppo nell'allenamento dell'AlbiCeleste e che come preannunciato da Scaloni potrebbe scendere in campo nell'amichevole con la Giamaica.