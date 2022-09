La confessione di Bebe Vio: "Tifo Roma da tutta la vita"

ROMA - "Roma città difficile? A me piace, sarà che sono romanista da tutta la vita. Trovo bello addirittura stare nel traffico, adoro tutto ciò che sta intorno a Roma". È la confessione di Bebe Vio, insignita oggi al salone d'onore del Coni del premio Mecenate per lo Sport 2022 'Varaldo Di Pietro': "Amo Trastevere, dove vivo, anche se c'è molto casino", prosegue la campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto, che aggiunge: "Non penso che l'attuale generazione di giovani debba essere chiamata 'generazione divano'. A scuola mi dicevano sempre di scegliere qualcosa che ti porti un lavoro. Ma ciascuna testolina ha un sogno dentro, non fatevi dire dagli altri quello che dovete fare".