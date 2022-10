Mourinho, partita sul pullman: poi impazzisce di gioia dopo la vittoria della Roma

ROMA - Festeggiamenti Special Per José Mourinho. Il tecnico della Roma squalificato per l'espulsione rimediata contro l'Atalanta non ha assistito al match dalla panchina ma neanche da dentro San Siro. Mourinho ha infatti deciso di rivivere il match come aveva fatto lo scorso febbraio quando era squalificato controlo Spezia: dentro al pullman giallorosso, guardando il televisore presente all'interno. Mourinho ha ripreso i momenti salienti della sua partita, inquadrando l'esterno di San Siro, poi lo staff giallorosso che ha assicurato il pullman e alcuni momenti del match. Poi i festeggiamenti con due componenti dello staff, con Mourinho esaltato per la vittoria contro i nerazzurri.