Stadio della Roma: come sarà e quanti posti avrà

ROMA - La Roma è orgogliosa di aver avviato l’iter per il nuovo stadio a Pietralata. Il Comune è fiero di aver posto le basi per una delle opere pubbliche che sono in cantiere con il sindaco Gualtieri. Ieri è cominciato ufficialmente l’iter per il nuovo stadio, che nelle intenzioni della società, potrebbe portare la squadra a giocare almeno una partita entro il 2027, quando si celebrerà il centenario della fondazione. Alle 12 il Ceo della Roma Pietro Berardi - accompagnato dalla consulente Lucia Bernabè e dal responsabile legale del club, Lorenzo Vitali - ha consegnato il dossier di fattibilità tecnico-economico al sindaco Gualtieri. L’incontro, durato circa trenta minuti, si è svolto in Campidoglio e ha visto il passaggio formale delle carte tra la Roma e il Comune, rappresentato dal primo cittadino ma anche dall’assessore allo Sport Alessandro Onorato e dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia.

Berardi e Gualtieri Un clima molto disteso ha segnato i tempi di questa prima tappa di un percorso ancora lungo. Berardi ha spiegato la linea della Roma: «Siamo molto orgogliosi di aver presentato lo studio di fattibilità. Voglio ringraziare il sindaco Gualtieri e il suo team. Hanno fatto un eccellente lavoro ed è un piacere collaborare con una Giunta di questo livello. E’ stato fin qui un bel lavoro di squadra. Oggi abbiamo presentato un’idea di stadio che non sarà solo per i tifosi della Roma, ma per la città. Uno stadio che non sarà aperto e vivo solo per le tre ore della partita, ma che avrà una vita durante tutto l’anno. Questa è stata la prima tappa per la realizzazione dello stadio». Lo stadio dei Friedkin non prevede speculazioni edilizie, torri, o business park con centinaia di migliaia di metri cubi di cemento. Non prevede neppure un albergo. Ma solo un parco fruibile per tutti i cittadini, con una forestizzazione, che prevede la piantumazione di 3000 alberi, a carico della società. Da febbraio ad oggi, in solo otto mesi la Roma e il Comune hanno trovato il punto d’incontro tra interessi pubblici e privati, con un investimento da parte degli americani che sfiorerà 450 milioni. Gualtieri conferma la comunione di intenti con il club: «Ringraziamo la Roma per il rispetto dei tempi, la serietà e anche la qualità dell’interlocuzione che ha avuto finora con i nostri uffici e l’amministrazione, per quello che è con ogni evidenza un investimento di grandissima importanza per tutta la città. Con altrettanta serietà attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi per esaminare e valutare questo progetto».