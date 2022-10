Roma, Mourinho si fida: Belotti uomo di coppa

ROMA - Altra occasione dal primo minuto, altra chance da sfruttare. Andrea Belotti domani si riprenderà il posto da titolare per continuare a ritagliarsi sempre più spazio all’interno della Roma. Il centravanti è stato scelto da Mourinho per giocare dal primo minuto nella partita di Europa League contro il Betis Siviglia . Attenzione, non una scelta che sminuisce il valore della partita, ma una decisione presa anche in virtù del lavoro quotidiano di Belotti e al bisogno di gol da un centravanti. E in questo momento il digiuno di Abraham ha portato Mourinho a scegliere l’ex Torino per guidare l’attacco, o eventualmente affiancare l’inglese per cercare di dare ulteriore peso al reparto offensivo. Fatto sta che Belotti sta diventando sempre più l’uomo di coppa . Non poco vista l’importanza che ha l’Europa League per Mourinho. E questo è stato anche un degli argomenti del colloquio che il tecnico e l’attaccante hanno avuto prima della firma sul contratto: l’Europa League si gioca per vincere, ogni partita è decisiva per arrivare in fondo e non va sottovalutata. Una buona notizia per il Gallo che aveva bisogno di rassicurazioni sul minutaggio che avrebbe avuto in stagione. Il Belotti europeo ha lo stesso valore dell’Abraham di Serie A , anzi, in questo caso anche maggiore vista l’importanza della gara contro la squadra di Manuel Pellegrini. Guiderà l’attacco da titolare per la terza volta consecutiva in Europa League. Contro l’Helsinki si è mosso bene, ha lavorato molto per la squadra sia in fase di impostazione sia di rottura del gioco avversario. Insomma, Belotti aveva tanta voglia di giocare all’Olimpico e di dimostrare di poter essere utile alla causa giallorossa. Alla fine ha trovato anche il gol liberatorio dopo una stagione al Torino tormentata dagli stop fisici.

Prevenzione infortuni

Quelli che adesso sta cercando di mettersi alle spalle con una preparazione atletica accurata e personalizzata, dentro e fuori Trigoria, per evitare altri stop muscolari che potrebbero compromettere una stagione che vuole vivere da protagonista. Per questo Il Gallo prima di ogni allenamento tattico sta facendo particolarmente attenzione ai programmi atletici preparati dallo staff di Mourinho. Tanto lavoro in palestra e in campo, con un’attenzione speciale anche all’alimentazione seguita al Fulvio Bernardini con il nutrizionista ma anche a casa, insieme alla moglie Giorgia Duro che sta terminando gli studi in Scienze dell’alimentazione. Un controllo costante della forma fisica per tornare nella migliore condizione ed entrare sempre di più nelle rotazioni di Mourinho, per le sfide che giocherà da titolare, ma anche quando scenderà in campo a partita in corso.

Rivalità

Per questo per lui sarà importante sfruttare ogni occasione, soprattutto in questo momenti in cui Abraham sta facendo fatica a trovare il gol. Nonostante le tante chance che la Roma ha avuto di segnare in queste prime nove partite. La sana rivalità tra i due non può che regalare un sorriso a Mourinho per dare maggiore pressione ad Abraham e stimolarlo a fare meglio. Di certo Belotti non vede l’ora di giocare nuovamente con Dybala. Contro l’Helsinki il centravanti (e l’intera squadra) si era acceso proprio con l’ingresso in campo della Joya: i due compagni già a Palermo si sono cercati e stanno provando a ricreare quel feeling che li aveva portati a disputare due grandi stagioni in rosanero. Il Gallo vuole tornare a cantare, e farlo in Europa League per lui è ancora più speciale. Quell’Europa che dai gironi non aveva mai visto, che adesso sta cominciando a conoscere e che non vede l’ora di vivere da protagonista.