Tiago Pinto e la frase sul rinnovo di Zaniolo prima di Roma-Betis

ROMA - Terza partita del girone di Europa League, la Roma di José Mourinho è pronta a sfidare il Betis Siviglia per centrare la seconda vittoria consecutiva eurpea e agganciare gli spagnoli al primo posto nella classifica. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Sky.

C’è pressione?

“No è una partita importante, contro una squadra forte, ma la decisiva sarà sempre l’ultima. Non deciderà il nostro passaggio del turno”.

La concorrenza?

“Se vuoi giocare alla Roma, devi essere pronto alla concorrenza. Per Zalewski, avere Spinazzola è importante. Sono sicuro che farà bene. Avere un giocatore forte per la concorrenza è importante per tutti”.

Il rinnovo di Zaniolo?

“Lo sapevo che mi facevate questa domanda. Nicolò è importante per noi, a tempo debito si saprà tutto, ma oggi è importante concentrarci sulla gara. Spero che Nico ci aiuti a vincere”.

Quanto si può crescere ancora?

“Stiamo crescendo in tutto, la squadra ha più consapevolezza anche delle gare importanti. Non dimentico ciò che Mourinho ha detto: abbiamo perso con Udinese e Atalanta. Ok i big match, ma dobbiamo avere continuità. Una grande squadra deve avere costanza”.

Anche oggi 65.000 persone allo Stadio.

“Questa responsabilità si sente, ma è bello. Quando Mourinho è arrivato è aumentato il rapporto tra club, gente e città. Non dobbiamo prendere l'entusiasmo come garantito, ma dobbiamo sempre meritarcelo".