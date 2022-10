Liedholm, il mito della Roma: 100 anni fa nasceva il "Barone"

ROMA - Esattamente secolo fa, l'8 ottobre 1922, nasceva in Svezia Nils Liedholm, mito della Roma e bandiera del Milan. Da calciatore Liedholm è un elegante mezzala con il vizio del gol, che nel finale di carriera arretra a fare anche il difensore. Si mette in luce in patria nel Sleipner, poi nel 1946 passa al più quotato Norrköping quindi, nel 1949, approda in Italia al Milan, in cui forma il famigerato trio svedese Gre-No-Li con il fuoriclasse Gunnar Gren e il micidiale bomber Gunnar Nordahl. In maglia rossonera vince 4 scudetti ed è protagonista anche con la nazionale svedese, conquistando le Olimpiadi nel 1948 e arrivando secondo, dietro al Brasile di Pelé, ai Mondiali del 1958, con la fascia da capitano sul braccio.