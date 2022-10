Totti, rigore perfetto nella Lega calcio a otto. Gol capolavoro di Moscardelli

ROMA - Date un calcio di rigore a Totti e ve lo trasformerà in oro. E in gol naturalmente. L'ex capitano della Roma vince ancora con la sua formazione nella Lega calcio a otto. Ancora un successo per l'attaccante che ha aperto le marcature nella sfida contro l'Atletico Eur vinta 3-1. Calcio di rigore procurato da Moscardelli e rigore perfetto, di potenza e precisione, realizzato da Totti.