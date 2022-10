Samp-Roma, Di Bello non c'è niente

Di Bello, niente. Nessuno ha però voglia di scherzare. Perché Di Bello, l’arbitro bancario della sezione di Brindisi, è stato designato per la prossima partita della Roma in campionato, lunedì a Marassi contro la Sampdoria. Come se non bastasse, Rocchi ha deciso di esagerare e si è giocato l’accoppiata: al Var ha sistemato Aureliano. Peccato si sia dimenticato di Pairetto jr, magari da sistemare in campo come quarto uomo. Così Mourinho non avrebbe dovuto alzare la cornetta come fece nella partita di febbraio contro il Verona. E avrebbe brindato con loro. Ma senza cantare «Scurdammoce ‘o passato». Questo proprio no, José non dimentica. E’ come se sentisse di nuovo il rumore dei nemici.