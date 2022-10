Abraham e quella clausola di cui nessuno parla più

È come se la sua annata non fosse ancora cominciata . La Roma, Mourinho, i tifosi: tutti aspettano Abraham . Anche l’Italia e l’Europa, dopo i numeri che hanno accompagnato Tammy nella scorsa stagione. La sua prima in Italia. Fantastica: 27 gol. Raccolto inequivocabile, a cominciare dalle 17 reti segnate in serie A, mai successo a nessun inglese al debutto nel nostro campionato. Pesanti anche i 9 in Conference League, dove è stato vicecapocannoniere e quindi fondamentale per arrivare alla finale e portarsi a casa il trofeo. In più anche un gol in Coppa Italia e 5 assist. Oggi, però, sembra un altro. Irriconoscibile nelle prestazioni e nelle giocate. E al momento di finalizzare. Solo 2 reti, sempre in trasferta. Comunque utilissime per il pari all’Allianz arena contro la Juve e per la vittoria al Castellani contro l’Empoli. Pure 2 assist. Ma si è fermato in Toscana, la notte del 17 settembre. A digiuno, dunque, da un mese.

Mou, come si vede dalle presenze stagionali, non lo ha mai scaricato. Dentro in 12 partite su 13, in 9 dall’inizio. Ma da un paio di settimane qualche dubbio è venuto anche a Josè che lo ha escluso dalla formazione titolare nelle ultime due gare di campionato, a San Siro contro l’Inter e all’Olimpico contro il Lecce. Adesso è in bilico pure per la partita di domani pomeriggio a Marassi contro la Sampdoria. Giovedì ha fatto coppia con Belotti nel 3-5-2. Mourinho soddisfatto solo parzialmente dal tandem inedito: bocciato nel primo tempo e promosso nella ripresa, con Tammy che ha iniziato l’azione del pari firmato poi dal Gallo. Dopo la partita Mou ha poi fatto capire che sarà difficile rivedere l’esperimento a Genova. Mai dire mai, però. Il ballottaggio, comunque, esiste e lo sanno bene i due rivali.

Il paradosso è che durante l’estate la tifoseria ha manifestato la sua preoccupazione sul futuro di Abraham. Il Chelsea, alla fine della stagione, si può riprendere il centravanti versando 80 milioni al club giallorosso. Adesso nessuno ne parla più. Perché vedono Tammy sbagliare ogni stop, arrivare spesso in ritardo davanti alla porta e papparsi gol che l’anno scorso avrebbe segnato a occhi chiusi. Niente da dire sul comportamento. Sull’impegno. L’inglese corre e combatte. Ma non entra in partita.

Abraham non vede la porta. Ma più che ritrovare il centravanti spietato, c’è da andare a cercare il protagonista positivo della stagione passata. Il ragazzo con il sorriso, trascinatore e realizzatore. Tammy che parla con il pubblico e con Mourinho. Il feeling plateale con la gente e con l’allenatore è stato il segreto della sua annata da favola. José, fino a Tirana, lo ha messo in campo in 53 delle 55 partite giocate dalla Roma, in 49 da titolare. In campionato è rimasto fuori solo per squalifica. In alcune partite non è stato sostituito nemmeno quando ha chiesto il cambio perché con la lingua di fuori. Adesso il rendimento non è da top player. C’è chi sostiene che, persa la leadership con lo sbarco di Dybala, ora soffra la presenza di Belotti. Di un vice ingombrante. Il canto del Gallo, però, dovrebbe produrre invece l’effetto contrario. Cioè risvegliarlo da qui alla sosta per il mondiale.