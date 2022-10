Rosella Sensi: "Fiducia in Mourinho, Totti sta soffrendo"

Rosella Sensi, ex presidentessa della Roma, è intervenuta ai microfoni della Rai e ancora una volta ha ribadito la sua fiducia nel progetto dei Friedkin e di Mourinho. Con una nota speciale, di affetto e stima, per Daniele De Rossi, neo allenatore della Spal, e per Francesco Totti. “Adesso sono molto felice che sia il nostro allenatore, ma Mou da avversario ci ha fatto soffrire parecchio (ride, ndr). Sono felice delle soddisfazioni che ci sta facendo togliere, non ultima la vittoria della Conference League. Ero presente a Tirana per vedere la partita. Mourinho è un grande allenatore, coinvolge, è un leader in tutto e per tutto. Sicuramente trasmetterà tutto questo anche ai ragazzi nello spogliatoio a prescindere da qualche risultato che può sembrare meno soddisfacente. C'è sostanza ed è lui a trasmetterla”. Parole di stima sono quelle che Rosella Sensi dedica anche ai Friedkin: “Io in questo momento sono molto contenta di essere rappresentata da una famiglia americana come loro, che sono grandi investitori”.