Sampdoria-Roma diretta 0-1: Pellegrini segna su rigore

La Roma a Marassi cerca la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo il positivo pari a Siviglia contro il Betis , la squadra di José Mourinho cerca un successo che la porterebbe al quarto posto in classifica , scavalcando la Lazio e l'Udinese che hanno pareggiato ieri pomeriggio all'Olimpico.

19:37

45' - Riprende il match

Comincia il secondo tempo della partita tra Sampdoria e Roma. Si riparte dal vantaggio giallorosso su calcio di rigore realizzato da Pellegrini. Due cambi per i blucerchiati: Pussetto e Quagliarella al posto di Augello e Leris.

19:19

94' - Termina il primo tempo

Si chiude il primo tempo dopo i 4 minuti di recupero concessi da Di Bello. La Roma in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Pellegrini. Partita con tante interruzioni dovuti ai falli commessi dalle due squadre. Poco gioco, molti lanci lunghi alla ricerca degli attaccanti.

19:09

39' - Rincon ammonito, manata a Pellegrini

Primo giallo della gara anche per la Sampdoria. Palla contesa in aria tra Pellegrini e Rincon, il centrocampista staccando di testa apre troppo il braccio e colpisce il volto del capitano giallorosso. Di Bello estre il cartellino.

19:07

37' - Primo tentativo della Samp: Gabbiadini spara alto

Primo tiro verso lo specchio della porta. Il tentativo arriva da una punizione battuta dai 25 metri da parte della Samp dopo il fallo di Mancini su Caputo. Appoggio su Gabbiadini ma il suo tiro di prima finisce alto sopra la porta giallorossa.

19:00

30' - La Samp avanza, Ibanez ammonito

I blucerchiati cercano di alzare i ritmi e avanzano col pallone vero la metà campo della Roma. A mancare non è il possesso palla ma i tiri. Gli attacanti della Samp non sono ancora riusciti a tirare verso lo specchio della porta di Rui Patricio. In una delle ripartenze Ibanez con un intervento scomposto ha commesso fallo du Gabbiadini: il brasiliano è il primo ammonito della partita.

18:51

21' - Fallo di Villar su Pellegrini: il capitano resta a terra

Scontro tra Gonzalo Villar e Lorenzo Pellegrini: Di Bello fischia calcio di punizione ma Pellegrini resta a terra dolorante al ginocchio per un paio di minuti. Il capitano giallorosso è stato soccorso dallo staff medico, anche a bordocampo per qualche altro minuto. Fortunatamente per Mourinho Pellegrini è riuscito a tornare in campo.

18:47

17' - La Roma alta, la Samp prova le ripartenze

Baricentro alto da parte della Roma che sta provando non solo a mantenere il risultato ma anche a raddoppiare. La Sampdoria d'altro canto prova ripartenze in velocità per cercare di soprendere la difesa giallorossa, molto alta.

18:39

9' - La Roma in vantaggio: rigore di Pellegrini

Calcio di rigore assegnato alla Roma per un tocco di mano di Ferrari in area sul cross di Abraham. Pellegrini dal dischetto non sbaglia e realizza il vantaggio giallorosso.

18:30

0' - Comincia il match

Fischio d'inizio della partita, Roma subito propositiva per cercare la rete del vantaggio.

18:20

Roma, Tiago Pinto risponde a Tare

Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio del match commentando le parole di Tare: "Non merita nessuna replica" (Leggi tutto)

18:07

Cristante: "Roma, ci giochiamo tanto"

Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio del match: "In questa metà di ottobre ci giochiamo tanto. Si sapeva che con questi Mondiali si sarebbe giocato molto. Dobbiamo guardare partita dopo partita”.

17:50

Roma, Zaniolo fuori dai titolari

Dopo la squalifica scontata contro il Betis Siviglia, per l'espulsione rimediata nella gara dell'Olimpico, Nicolò Zaniolo resta in panchina anche contro la Sampdoria. Mourinho ha infatti deciso di affidarsi alla coppia Abraham-Belotti, lasciando il numero 22 a disposizione dalla panchina. Per Zaniolo ancora zero gol in stagione.

17:30

Sampdoria-Roma, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA(4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Leris, Rincon, Villar, Djuricic; Gabbiadini, Caputo.

A disposizione: Ravaglia, Murru, Contini, Amione, Vieira, Trimboli, Sabiri, Yepes, Verre, Pussetto, Quagliarella.

Allenatore: Stankovic

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Spinazzola, Karsdorp, Vina, Matic, Bove, Shomurodov, Zaniolo.

Allenatore: Mourinho

17:20

Pellegrini, oggi 200 in Serie A

Il capitano oggi raggiunge la duecentesima in campionato. Lorenzo Pellegrini tocca quota 200 in Serie A con le 153 presenze in giallorosso e le 47 con il Sassuolo.

17:10

Roma, caccia alla terza vittoria consecutiva in trasferta

In caso di successo, la Roma otterrebbe la terza vittoria di fila in trasferta in campionato dopo quelle di Empoli e di Milano con l’Inter. La Roma non vince almeno tre trasferte di seguito in Serie A dall’edizione 2019-20, quando l’allora squadra di Fonseca regolò in sequenza Brescia, Spal, Torino e Juventus (quattro successi).

17:00

Roma, caccia alla 61esima vittoria

Sono 145 le sfide passate contro la Sampdoria in gare ufficiali (128 in Massima Divisione). I giallorossi contano 60 vittorie, 39 pareggi e 46 sconfitte. In casa dei blucerchiati, il numero dei precedenti si riduce a 72 con 12 successi romanisti, 25 pari e 35 affermazioni della Samp.

Genova - Stadio Ferraris