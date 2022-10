Zaniolo cuore d’oro: con i genitori aiuta un ragazzo ad operarsi

Il cuore d’oro di Nicolò Zaniolo e della sua famiglia emerge ancora una volta. Qualche giorno fa Jacopo Foce, giocatore dello Spezia Under 17, si è rotto il crociato e la mamma ha chiesto un consiglio a Francesca Costa, la mamma di Zaniolo, perché voleva essere certa di fare la scelta giusta per il figlio. La famiglia Zaniolo si è subito attivata: ha contattato, anche grazie all’agente Claudio Vigorelli, il professor Fink, che ha operato Nicolò la seconda volta, e ha fornito a Jacopo e ai suoi tutto il supporto possibile. Tanti che il ragazzo è stato operato in Austria e tutto è andato per il meglio. Per questo ha voluto ringraziare il giocatore della Roma e i suoi genitori su Instagram: “Che belle parole e i gesti”, ha scritto il ragazzo. Immediata la replica di Francesca Costa: “Jacopo, continua ad inserire il tuo sogno, più forte che mai”.