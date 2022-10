Smalling: “Felice a Roma, ma voglio il Mondiale. Deluso dall’Inghillterra”

Chris Smalling è un giocatore fondamentale per la Roma, leader della difesa e della squadra tutta. Non è, però, un punto fermo della nazionale inglese. Anzi, è da tempo che non viene convocato e questa cosa non gli va giù, come ha ammesso in un'intervista al "The Daily Telegraph”. "A Roma sono felice, il club sta andando bene e speriamo di poter continuare a vincere altri trofei. Ma c’è un grande vuoto in termini di ritorno sulle scene internazionali”. Per questo Smalling dice: "Guardo ancora l’Inghilterra anche se sono frustrato e deluso di non essere lì. In definitiva, sono ancora un tifoso. Per quanto ci sia il desiderio di giocare per l’Inghilterra, tutto ciò che posso fare è concentrarmi sul giocare al meglio e sperare che l’opportunità arrivi. Il ct Southgate? Non c’è alcun rancore tra di noi”.