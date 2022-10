Zaniolo, i consigli di Mourinho per il balzo che manca

Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia. A cantare è il romanista Francesco De Gregori. A pensarla alla stessa maniera è José Mourinho , almeno a sentirlo prima del big match contro il Napoli. Il testo dell’allenatore si richiama a quello del cantautore. Lo fa quando parla del giocatore più atteso. Dalla gente, dalla squadra, dal tecnico e, perché no?, proprio da Nicolò Zaniolo . A lui, lo Special One, chiede di crescere in campo. Per il bene suo e dei compagni. E gli spiega come fare. Giocando per chi ha accanto e non per se stesso. Quando si parla del salto di qualità di Nico, è tutto in questo suggerimento.

L’altruismo, dunque. Su quello punta, ed è difficile dargli torto, Mou. Il coraggio e la fantasia di sicuro non mancano a Zaniolo. Ma non bastano alla Roma. Mourinho, coccolando e difendendo (anche dall’Uefa per le tre giornate di squalifica) il suo campione, avverte che - forse aggiungiamo noi - ci siamo. Proprio a Marassi, lunedì scorso, ha ricevuto il segnale della possibile sterzata. Di solito, sintetizzando l’analisi di José, quando Zaniolo entra in corsa, è triste: colpa della panchina. Così, una volta in campo, eccolo che vuole spaccare il mondo, cioè la porta avversaria, ed esagerare nel dribbling, saltando chiunque si ritrovi davanti. Pensando, quindi, a se stesso e non alla squadra. Contro la Sampdoria non è successo. A sentire l’allenatore, non è stato individualista come fa di solito. Il paradosso è che l’evoluzione tecnico-tattica coincida con lo scontro diretto con il Napoli. Non un avversario qualsiasi, ma di riferimento per il solista Nicolò. Che, all’Olimpico, non segna in campionato da 1086 giorni. Sì, quasi 3 anni, 2 per la precisione, 11 mesi e 25 giorni. Dal 2 novembre del 2019. Zaniolo indicò la strada per la vittoria: 2-1 contro il Napoli di Ancelotti. Si è fermato lì. Anche perché poi gli sono saltati due crociati in meno di otto mesi ed è rimasto indisponibile a lungo. In questa stagione è ancora a digiuno. L’ultima rete ufficiale è quella indimenticabile per il trionfo a Tirana, lo scorso 25 maggio, nella finale di Conference League contro il Feyenoord. In serie A non festeggia dal 23 gennaio, successo giallorosso contro l’Empoli al Castellani.

Stasera il paragone con Khvicha Kvaratskhelia, il fantastico esterno georgiano che fa volare Luciano Spalletti, sarà immediato e al tempo stesso scontato. Potenza, qualità, ruolo, fisicità, finalizzazione e corsa: le caratteristiche coincidono. Ma Kvara, due anni meno del romanista, gioca per gli altri proprio come consiglia Mou, sarebbe sbagliato dire pretende, a Nico. Che ha la chance di specchiarsi nell’avversario più temuto per accontentare il suo allenatore. Dipende solo da lui, perché non gli manca niente per riuscirci. Glielo ha ricordato in queste ore pure Roberto Mancini. Uno che si è fi dato prima degli altri, al buio, convocandolo quando ancora doveva debuttare in A. Il ct è diretto: si aspetta tanto, conoscendo le sue potenzialità. E insiste: il tempo passa, è un attimo. Lo sa bene Zaniolo che in questa notte vorrebbe tornare a 1.085 giorni fa.