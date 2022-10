Abraham, il gesto al momento del cambio con Belotti: e con Mourinho...

Dopo una prima stagione da urlo - 27 gol in 57 presenze all'esordio con la Roma - Tammy Abraham non trova più la via del gol da ormai oltre un mese: era il 12 settembre e contro l'Empoli l'inglese metteva a segno la seconda delle due marcature totali in stagione. Un bottino non certo lauto per l'attaccante giallorosso che anche contro il Napoli ha provato a invertire il trend senza riuscirci. Al 63' della sfida contro gli uomini di Spalletti, poi, la decisione di Mourinho: fuori Abraham, spazio a Belotti. Al momento della comunicazione ufficiale del cambio non è sfuggita la reazione dell'ex Chelsea che, sopreso dalla sostituzione, si è lasciato andare a un gesto eloquente come a dire "Ma chi, io?". Nessun caso in casa Roma: raggiunta la panchina solo strette di mano e abbracci con Mourinho.