Prima della partita, scendendo dal pullman, i tifosi lo avevano incitato così: "Daje Tammy, stasera tocca a te". Abraham li ha ripagati con il gol e con una buona prestazione. Non solo: a fine partita l'inglese è corso sotto al settore ospiti, dove c'erano 500 romanisti innamorati, e ha regalato loro la maglia. Un modo per ringraziarli del supporto in Finlandia e in tutte le settimane in cui non ha segnato.