Mourinho e Volpato, il tenero abbraccio alla fine della partita

Volpato, finale di gara incredibile e l'abbraccio con Mourinho

La vero cambio di marcia lo ha però effettuato nel recupero con un gol straordinario realizzato al 91' e l'assist per il definitivo 3-1 a El Shaarawy nell'ultimo scampolo di partita. Una prestazione da vero fuoriclasse che ha avuto la sua consacrazione al triplice fischio quando Mourinho si è fiondato in campo per andarlo ad abbracciare. Un segno di affetto chiaro e meritatissimo per un giocatore sul quale José punta sempre di più.