El Shaarawy: "I record mi fanno felice, ma non voglio fermarmi"

El Shaarawy e il ruolo

"In questa posizione magari incido meno in fase offensiva, ma non è un problema, contano atteggiamento e voglia. Dove mi mette l’allenatore va bene. Lo scorso anno magari ero più vicino alla porta, ma il quinto l'ho già fatto in passato".

El Shaarawy e l'atteggiamento

"Anche se si gioca meno bisogna sempre avere la giusta mentalità. Devi pensare a lavorare bene che poi i risultati arrivano, uno deve farlo per se stesso e per la squadra".