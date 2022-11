Mourinho, è già derby: che frecciata a Tare sulla Lazio in Conference League!

ROMA - José Mourinho accende il derby. Il tecnico giallorosso al termine del match vinto contro il Ludogorets, che ha permesso il passaggio del turno in Europa League, ha commentato l'eliminazione della Lazio retrocessa in Conference League. La competizione che era stata snobbata da Tare in riferimento alla vittoria della Roma lo scorso maggio: "Penso che la Lazio diventa la favorita per vincere la Conference. Lo dico con l'onestà. West Ham come l'anno scorso il Leicester, Fiorentina, Lazio e chi più? Il Villarreal che è diverso da quello dell'anno scorso? Non ho visto bene chi sia andato giù, ma per me diventa la favorita. Hanno l'allenatore, i giocatori, la squadra per farlo. Magari il problema è che hanno il signor Tare che non vuole perché non gli piace questa competizione".