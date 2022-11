Zaniolo e due dediche speciali: "Per Mourinho e mio figlio Tommaso"

ROMA - La dedica speciale a genitori, nonni, al suo migliore amico e, per la prima volta, al figlio Tommaso, il bambino di un anno e tre mesi che, giorno dopo giorno, gli ha conquistato il cuore. E poi le parole speciali per José Mourinho: magari, all’inizio, non è scattato subito un feeling immediato tra i due, ma adesso allenatore e giocatore sono molto uniti. E Nicolò Zaniolo, questo, lo avverte sulla propria pelle. Ogni minuto: a Trigoria, all’Olimpico e in trasferta. “Mou mi ha chiesto di entrare e spaccare la partita, per fortuna ci sono riuscito. Lo ringrazio perché nei momenti meno brillanti da parte mia ha sempre creduto in me e oggi (ieri, ndr) ho dimostrato che posso essere importante per questa squadra”.

Zaniolo e il ritorno al gol

Ai microfoni della Uefa, Zaniolo si sofferma sul momento suo e della Roma: “Siamo forti, tutti uniti per un obiettivi che solo noi sappiamo. Vogliamo continuare a esultare per questa gente. I gol? Ho sempre pensato che potevo farli, ci sono periodi in cui la palla non entra e altri in cui ti sbatte addosso e entra, non mi sono mai preoccupato quando non segnavo perché se arrivi davanti al portiere tante volte è solo questione di precisione. In allenamento mi sono allenato tanto sulla finalizzazione e ora stiamo vedendo i risultati”.

Zaniolo e le dediche speciali

Nicolò ha anche voluto dedicare la prestazione, e il gol contro il Ludogorets, alle persone importanti della sua vita: “Sì, colgo l’occasione per dire che è per tutte le persone che mi sono state vicine: mamma, papà, il mio amico Alessandro, mio figlio Tommaso e i miei nonni”. Battute finali sul sorteggio di Europa League che, nei play off, non sarà facile: “Non temo nessuno, siamo forti, pensiamo a noi e non chi abbiamo davanti. Dobbiamo entrare in campo e spaccare tutto”.