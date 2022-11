Derby Roma-Lazio, la Curva Sud sta preparando una grande coreografia

ROMA - «Per vincere il derby serve il cuore caldo e la mente fredda ». Parola di Tiago Pinto, ieri sera ospite dell’evento organizzato dall’Associazione Italiana Roma Club e dall’Unione Tifosi Romanisti. Il general manager giallorosso si è in concesso alle domande dei tifosi, naturalmente cominciando dalla stracittadina: «Questa non è una partita come le altre, non giochiamo - con tutto il rispetto - contro l’Empoli. Prima delle sfide contro la Lazio cerchiamo sempre di svolgere il nostro lavoro in maniera normale, ma più ci avviciniamo al match, più sentiamo anche noi il clima derby . Una partita che vogliamo vincere, per i tre punti e per crescere come squadra». Lavoro quindi sul campo, sotto gli ordini di Mourinho : «Siamo riusciti a portarlo qui e dobbiamo esserne contenti - le parole di Pinto -. Conoscendolo credo che in nessun altro club sia stato felice come lo è qui alla Roma». Di certo il tecnico a gennaio vorrà dei rinforzi : «Il mercato è molto lontano, adesso abbiamo tre partite da vincere. Solbakken ? Non posso parlarne…», ha glissato ridendo il gm portoghese.

Sold out e coreografia

L’Olimpico si colorerà ancora una volta di giallo e rosso. Non tutto come nelle ultime quindici volte, vista la presenza dei sostenutori biancocelesti, ma al 75%. Detto questo, l’esodo dei romanisti allo stadio ormai non è più un’eccezione bensì una regola. Sedici sold out consecutivi partiti dalla scorsa stagione, proprio dal derby del 20 marzo (ancora a capienza ridotta) fino alla stracittadina di domani. I tifosi romanisti hanno risposto presente al richiamo di José Mourinho che più volte ha chiesto a gran voce il supporto dagli spalti, considerati un elemento chiave per contribuire alla vittoria nelle partite casalinghe. Anche in questo derby sono previste grosse sorprese sugli spalti. La Curva Sud sta preparando una grande coreografia per esaltare la squadra di Mourinho, come fatto più volte in questo ultimo anno e mezzo Non staranno a guardare gli altri settori romanisti dell’Olimpico. Perché l’intenzione del club è quella di colorare anche gli altri settori di giallo e rosso con bandierine o cartoncini colorati. L’idea è di creare due coreografie, quella della Curva Sud (organizzata autonomamente), e quella composta della Tribuna Tevere, dai Distinti e dalla Monte Mario Sud. Insomma, uno spettacolo che possa rispecchiare l’esaltazione dei tifosi per la squadra di Mourinho e al tempo stesso caricare la squadra per il big match.