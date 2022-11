Roma, Trigoria blindata e squadra in ritiro: massima concentrazione per il derby

ROMA - Massima concentrazione, tutta Trigoria è in fase di lavoro per arrivare al derby nel migliore dei modi. Al Fulvio Bernardini nessuno vuole disturbare la squadra e il tecnico che da ieri sono in fase di preparazione della stracittadina con la massima concentrazione e serietà. A tal punto che il tecnico ha optato per il ritiro all’interno del centro sportivo: da ieri pomeriggio nessuno è uscito da Trigoria: i giocatori si sono allenati, hanno mangiato e dormito all’interno delle mura del centro.