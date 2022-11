Roma, Abraham vuole sbloccarsi: a caccia di gol nel derby

Riscatto

In questa prima parte di stagione il suo rendimento è stato inferiore a quello delle prime dodici partite dello scorso campionato, e naturalmente sotto le aspettative dei romanisti che lo hanno comunque fin qui sostenuto, sperando di vederlo sbloccarsi per avere a disposizione un centravanti con i gol nelle gambe. Fin qui è Dybala il capocannoniere della squadra, e Smalling il suo vice in Serie A con tre reti all’attivo contro le due di Abraham e il solo gol di Belotti. Per questo il derby deve essere il punto da cui ripartire. La partita che spezzerebbe la maledizione per ritrovare quel fiuto del gol visto nella passata stagione e perso invece in questi mesi. Dalla stracittadina di marzo Tammy non ha più esultato all’Olimpico, con otto partite casalinghe in campionato nelle quali ha sì aiutato in parte la squadra ma non ha regalato reti a Mourinho. Adesso spetta a lui prendere in mano l’attacco per guidare la squadra verso la vittoria di un derby importantissimo sia per la classifica che per il morale della squadra.