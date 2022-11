Roma-Lazio, emozionante sorpresa di Totti per il figlio Cristian allo Stadio Olimpico

ROMA - Francesco Totti non sarà sugli spalti per il derby Roma-Lazio, ma il figlio Cristian ha ricevuto ugualmente una sorpresa dal papà una volta entrato allo Stadio Olimpico. Nel giorno del 17° compleanno del ragazzo, infatti, l'ex capitano giallorosso ha fatto proiettare dai tabelloni dell'impianto romano una toccante foto che lo ritrae insieme a Cristian nel giorno del suo addio al calcio, datato 28 maggio 2017. Cristian, che oggi è stato a pranzo con il padre e la nuova compagna Noemi per spegnere le candeline in un ristorante di Santa Severa, è arrivato in tribuna Monte Mario con la sorella Chanel.