Roma, incubo Ibanez: aveva già sbagliato in un derby. Ecco quando

ROMA - Nuovo incubo derby per Roger Ibanez. Ancora un errore per il brasiliano contro la Lazio. L’unico romanista (di movimento) finora mai tolto da Mourinho ha sbagliato in occasione del gol di Felipe Anderson, facendosi soffiare il pallone sotto la curva Sud. Non è la prima volta: il 15 gennaio del 2021, al primo derby, Ibanez aveva vissuto un’altra serata da incubo, lasciando campo libero a Lazzari e sbagliando in occasione dei gol di Immobile e Luis Alberto. Non era andata meglio otto mesi dopo, a settembre 2021, quando aveva segnato contro i biancocelesti ma, per la Roma, era arrivata un’altra sconfitta. Una notte che, forse, qualche ricordo bello glielo ha lasciato, visto che quello alla Lazio è stato il primo gol in Serie A e, di conseguenza, la prima delle sette reti realizzate con la maglia della Roma. Stasera un nuovo errore, contro quella che, per ora, è la sua bestia nera.