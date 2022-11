Derby, pagelle Roma: Pellegrini stop, Smalling resiste, Karsdorp non c’è

Studia il piano con frequenti cambio di gioco , ma la pressione, la corsa e i cross (addirittura 25) non bastano. Il centrocampo palleggia poco, Abraham ingabbiato , Zaniolo non sfonda, Pellegrini in difficoltà. Manca Dybala , certo. L’idea di gioco, se non è portata dai solisti, si fatica a riconoscere.

Gli mancano lucidità e spunto, non riesce a puntare Hysaj , eppure entra quando la Roma è tutta protesa in avanti e ci sarebbe la possibilità di creare superiorità .

La postura è sbagliata quando riceve il pallone da Rui Patricio, non fa in tempo ad allargare il gioco e va allo scontro suicida con Pedro. Errore decisivo. Nel gennaio 2021, messo in croce da Lazzari, ne commise due. Entra al contrario nella storia del derby .

A Felipe concede solo il passaggio all’indietro, non lo fa mai scappare in profondità. Respinge un’infinità di palloni , evitando che la Lazio si distenda in contropiede.

Buono sino all’intervallo, ma alla lunga perde intensità e controllo del gioco. Per caratteristiche, dovrebbe giocare in una linea mediana a tre . Così perde qualcosa.

Zaniolo 6

È il più pericoloso, non solo perché colpisce la traversa. Tocca 9 palloni nell’area della Lazio. Alla lunga leggera flessione, ma lotta, si sbatte e contrasta anche quando scala sulla fascia destra.

Pellegrini 5,5

Mou parla di sopravvivenza ma per tenere le idee e la fantasia dentro la sufficienza avrebbe dovuto gestire il suo capitano con più parsimonia. La classe di Lorenzo si vede in due o tre giocate all’inizio. Non sta bene ed è inevitabile che si fermi per nuovi fastidi muscolari poco dopo l’intervallo.

Volpato (dal 9’ st) 6

Entra con personalità, dimostrando creatività e qualità nella gestione della palla. Non determina, ma tiene in allerta i difensori laziali.

Abraham 4

Continua la crisi profonda dell’inglese, finito subito nella rete tirata da Casale e Romagnoli come se fossero consumati pescatori. Il modo fiacco in cui colpisce la palla dal limite, dopo appena 2 minuti, è il segnale chiaro: deve ritrovarsi in termini di fiducia, brillantezza e condizione. L’ultimo derby lo aveva deciso scatenandosi come un uragano. Questa volta si vede poco, quasi niente, se non per la palla consegnata a Zaniolo: una nuvola in lontananza.