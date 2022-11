Fine dei giochi: Lorenzo Pellegrini, uscito durante il derby per infortunio muscolare, tornerà direttamente nel 2023. Gli esami a cui è stato sottoposto il capitano giallorosso hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore destro, per cui Pellegrini salterà le sfide contro Sassuolo e Torino. Recupererà con calma durante la sosta (prevista una tournée in Giappone con due partite e un mini ritiro in Portogallo) per poi rientrare a gennaio.