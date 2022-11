Roma, Wijnaldum è un caso: il recupero procede lento. Quando può tornare

ROMA - Dodici minuti in campo, poi la doccia gelata e il pesante infortunio. Gini Wijnaldum è stato il desiderio del mercato estivo giallorosso, poi il grande rimpianto di questa prima parte di stagione. La Roma lo aspetta, Mourinho ogni volta che può sottolinea la sua assenza. Il tecnico non è stato però ottimista circa il suo rientro nella prima sfida di gennaio contro il Bologna, e nel post derby tra il naturale nervosismo per la sconfitta e la frustrazione per i tanti infortuni si è lasciato andare in un commento che ha spaventato i tifosi: «Dobbiamo recuperare gli infortunati, ma non so se Wijnaldum lo avremo subito a disposizione, alla ripresa, nel 2023». Il sogno di rivederlo immediatamente il 4 gennaio potrebbe essere infranto da una riabilitazione che sì procede bene ma che ha avuto tempi decisamente più lunghi per la volontà del centrocampista di non operarsi alla tibia fratturara il 21 agosto in allenamento ma di optare per la terapia conservativa. Quattro mesi di stop quindi, e tempi di recupero non certi ma che vengono valutati solamente dopo le visite di controllo a cui viene sottoposto il ragazzo nei vari step che sta seguendo.