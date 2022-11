Crisi d'amore, Mondiale a rischio, concorrenza: i mesi difficili di Tammy Abraham

José Mourinho dice di chiederlo a lui. Ma non è facile che Tammy Abraham parli in conferenza. Forse lo farà al Mondiale, ma il condizionale è scontato. Primo: non si sa se in Qatar ci andrà davvero, perché le brutte prestazioni con la Roma stanno mettendo a rischio la sua convocazione. Possibile, probabile, non così certa come in passato. Altrimenti, a Trigoria, Abraham non parla. Dice la sua attraverso i social, ma non è semplice capire cosa sia passato, e stia passando, nella testa del ragazzo, 25 anni, che lo scorso anno non era partito benissimo (appena due gol in più rispetto ad ora), ma aveva dalla sua atteggiamenti e prestazioni da leader. Non a caso, quando si è sbloccato tra novembre e dicembre, non si è più fermato. Adesso, invece, Abraham sembra un altro, in tutti i sensi.