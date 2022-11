Materazzi rivela: "Mourinho e Mazzone sono uguali in una cosa"

Il derby ha lasciato diverse tossine che devono essere smaltite al più presto in casa Roma. Lo sa benissimo Mourinho, che adesso più che mai deve lavorare per tenere il gruppo compatto. In questo il tecnico portoghese è davvero "Special", perciò i tifosi giallorossi possono stare tranquilli. Si è visto anche durante il derby, quando nel secondo tempo praticamente tutti i giocatori della panchina hanno seguito la partita in piedi con grande trasporto. In questo Mourinho è molto simile a un altro allenatore rimasto nel cuore dei tifosi della Roma, Carletto Mazzone.