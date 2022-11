Il retroscena di Batistuta: "Quella volta che con Balbo portammo un rospo a Trigoria"

Non è mai passato per un tipo particolarmente simpatico, Gabriel Omar Batistuta. Nel senso che era concentrato solo sul campo e sul calcio. Invece, su Instagram, l'argentino ha raccontato un aneddoto divertente risalente a quando, nel Duemila, giocava con la Roma, con cui avrebbe vinto lo scudetto. La scena inizia così: durante un allenamento Abel Balbo, argentino come lui e grande amico, trova un rospo. Insieme decidono di catturarlo e fare uno scherzo ai compagni: "Con Balbo una volta siamo andati a fare una passeggiata, tutto è capitato a Trigoria. Abel vede un rospo che saltava tra le macchine e ha detto: "Prendiamo il rospo, prendiamo il rospo', io gli ho detto: "Ma cosa fai?" e lui: "Lo prendiamo, lo mettiamo in una scatola e lo portiamo nelle stanze". Allora abbiamo buttato questo rospo nelle stanze e immaginate i compagni che uscivano e vedevano questo animale che faceva 'cra cra'. Logicamente quel rospo ha girato tutte le stanze, il percorso è stato lungo!"