Roma, inaugurato all’Ardeatino il murale in onore di Ennio Morricone

ROMA - È stato inaugurato in mattinata, nello storico quartiere Ardeatino, il murale in onore di Ennio Morricone. Nella giornata in cui il grande direttore d’orchestra avrebbe compiuto 94 anni. L’opera è stata realizzata dallo street artist Lucamaleonte e il design è stato scelto dai tifosi tramite un sondaggio sul sito di Socios.