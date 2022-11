"Roma, accordo raggiunto con Adidas: tutti i dettagli"

ROMA - La Roma si prepara a cambiare. Il club giallorosso saluterà New Balance al termine del contratto e la prossima stagione tornerà a vestire Adidas come dal 1991 al 1994. Secondo quanto riportato dal sito Footyheadlines.com è stato raggiunto l'accordo tra la Roma e Adidas per un contratto pluriennale. Le divise verranno presentate a luglio 2023, il club giallorosso diventerà "squadra premium" e non "elite" come Manchester United, Real Madrid, Juventus, Arsenal e Bayern Monaco. Riceverà lo stesso trattamento di Celtic e Ajax. I Friedkin firmeranno a breve il contratto, la Roma diventerà una delle squadre pi pagate in Italia dallo sponsor tecnico.