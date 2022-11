ROMA - Paulo Dybala scatenato contro l'arbitro. L'argentino entrato negli ultimi venti minuti di Roma-Torino si preso un'ammonizione dopo le proteste con Rapuano per un fallo non fischiano in ripartenza a Belotti. Furioso Dybala ha gridato all'arbitro: "Almeno uno lo vuoi fischiare?". Rapuano non l'ha presa bene e l'ha ammonito.