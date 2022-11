Belotti va sotto la Sud: chiede scusa ai tifosi e viene consolato così

ROMA - Alla fine il sinistro di Matic salva la Roma e rende meno pesante l'errore dal dischetto di Belotti. Non era lui il rigorista, come ammesso da Mourinho, il Gallo però si è preso la responsabilità di calciare contro la sua ex squadra, colpendo il palo esterno prima del pari in extremis che ha regalato l'1-1 finale. Fischi e applausi hanno accompagnato i giallorossi negli spogliatoi alla fine della partita, l'occhio però è caduto su Belotti che sotto la Sud ha chiesto scusa ai tifosi ed è stato consolato da Bove.