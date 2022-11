Roma, caso Belotti: critiche sui social anche dai tifosi del Torino

ROMA - Silenzio social di Andrea Belotti dopo il pareggio contro il Torino e il penalty sbagliato a due minuti dalla fine della partita. Per sua fortuna un errore a cui ha rimediato Matic per un pareggio comunque deludente. I fischi - nonostante le sue scuse alla curva Sud - sono arrivati anche a lui, ma non solo dai romanisti. Perché il giorno dopo il match il suo profilo Instagram è stato sommerso da messaggi dei tifosi granata , centinaia di post critici sotto la sua ultima foto pubblicata lo scorso 31 ottobre.

Sono tre i temi principali dei tanti commenti di contestazione nei suoi confronti: inevitabilmente il mancato rinnovo con il Torino e la decisione di andare alla Roma, poi il mancato saluto al settore ospiti granata prima e dopo la partita dell’Olimpico e infine l’aver voluto battere il calcio di rigore a tutti i costi contro la sua ex squadra. Oltre a qualche vergognoso post di insulti e volgarità da condannare, sono questi i punti criticati dai tifosi del Torino , che hanno evidenziato tutto il loro malumore per le scelte di Belotti. «Il tuo errore dal dischetto per noi vale uno scudetto», uno dei tanti messaggi dei tifosi del Toro.

I post di Rui Patricio e Zalewski

Silenzio social di Belotti che ha preferito evitare di guardare il suo profilo per concentrarsi sulla famiglia in questi giorni di vacanza. Messaggo invece da Rui Patricio: «Non è stato il modo migliore per chiudere il 2022, ma quando torneremo vinceremo tante partite insieme. Grazie a tutti i tifosi per il vostro supporto incondizionato». Un post anche da Zalewski: «Sappiamo tutti che dobbiamo dare di più e vogliamo farlo. Per Roma e per i romanisti che non ci hanno mai lasciati soli. Soprattutt nei momenti più buoi. Grazie a tutti voi».