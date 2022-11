Roma, la moglie di Belotti si trova meglio a Torino? La risposta non lascia spazio a dubbi

Giorgia Duro, 30 anni, è la compagna da 8 di Andrea Belotti e mamma delle sue due figlie: Vittoria, un anno e mezzo, e Benedetta, in arrivo tra qualche mese. Su Instagram la ragazza ha risposto a qualche haters che la accusava di preferire Torino, dove è adesso in vacanza, a Roma: "Premesso che sono due città stupende - ha chiarito - è normale che io sia legata a un posto dove ho vissuto benissimo sette anni". La signora Belotti, attraverso alcune storie, ha chiarito il suo pensiero: "Sono a Roma da tre mesi, non è una città che conosco bene, c'ero stata per l'università e poco altro e sto iniziando a viverla adesso. Quando metto qualche foto di Roma c'è chi mi scrive: "Hai già dimenticato Torino" e quando dico che sto a Torino mi scrivete che non mi trovo bene a Roma. La verità è che sono due città meravigliose e io pubblico le foto dei posti dove mi trovo. Tra qualche giorno sarò a Palermo (la sua città natale, ndr) e pubblicherò foto anche da lì".