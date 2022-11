Totti racconta un sogno incredibile con Capello: "È la prima volta, ecco cosa mi ha detto"

Francesco Totti ha raccontato di un sogno che ha fatto con protagonista Capello . L’ex capitano della Roma è a Dubai , per partecipare ai Globe Soccer Awards in qualità di ambasciatore della Serie A. Insieme con lui tante stelle del calcio, tra cui l’ex allenatore: “Incontrare personaggi di questo spessore – ha detto Totti ai microfoni di Sky Sport 24 - è sempre un piacere, ex giocatori e allenatori”.

Il sogno di Totti con Capello

"Prima a Capello ho raccontato una cosa inusuale - ha detto Totti - . È la prima volta che l’ho sogno, ieri sera l’ho sognato, gli ho detto ‘Mister, ieri sera ti ho sognato’ non so la motivazione perché in 20 anni non l’ho mai sognato. Lui nel sogno mi chiese: ‘Te la senti di giocare?’, e io gli ho risposto, 'Mister non ce la faccio più'. È stato proprio un flash, e stamattina l’ho rincontrato qui".