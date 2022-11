Mourinho è tornato: c’è il confronto con Karsdorp

ROMA - Una settimana di riposo per recuperare le energie, riceve un premio alla carriera e impostare il lavoro per questa lunga sosta del Mondiale . José Mourinho è pronto a ricominciare e questo pomeriggio alle 15.30 dirigerà l’allenamento della sua Roma dopo i giorni di riposo concessi alla squadra. Ha viaggiato tra Inghilterra e Portogallo , a Oporto ieri ha ritirato l’ennesimo riconoscimento alla sua lunga e vincente carriera da allenatore. Di certo questo premio può essere considerato tra i più importanti, perché è ricevuto a casa sua, in Portogallo , nella città in cui ha vinto coppa Uefa e Champions rendendolo “ Special ”. Due stagioni con il Porto indimenticabili, prima del grande salto in Inghilterra , quel Chelsea che ha reso vincente: «Eppure fui vicino a un’altra squadra - ha dichiarato ieri dal palco del Thinking Football Summit dopo aver ricevuto il premio alla carriera -. Ero sullo yacht di Abramovic (ex patron del Chelsea , ndr), quando Mendes mi chiamò chiedendomi se volessi andare all’ Inter . Alla fine però abbiamo scelto di andare in Premier ». Matrimonio posticipato, per un lungo viaggio tra Portogallo, Inghilterra, Italia e Spagna ricco di trofei e successi personali.

Per lo Special One - atterrato ieri nella capitale, poco prima di mezzanotte - è tempo di tornare a concentrarsi esclusivamente sulla Roma , affrontando anche i problemi che in questo momento ha la sua rosa. Uno su tutti, quello legato a Rick Karsdorp . L’esterno dovrà presentarsi questo pomeriggio al Fulvio Bernardini per l’allenamento di oggi e quello di domani prima della partenza per il Giappone . Dove è stato regolarmente convocato (in dubbio Cristante che dovrà allenarsi individualmente per un mese dopo l’intervento allo scafoide). Prima delle vacanze non c’è stato un vero confronto tra i due dopo le critiche del tecnico al giocatore sui suoi atteggiamenti, oggi potrebbe arrivare uno scambio di battute per capire se potranno esserci dei margini per risanare - anche solo temporaneamente - la frattura che si è creata dopo la gara contro il Sassuolo e la sua mancata convocazione per la sfida di domenica scorsa contro il Torino .

Oltre Solbakken