Il messaggio di Karsdorp alla Roma: "Ecco perché sono in Olanda"

ROMA - La Roma questo pomeriggio è partita per il Giappone senza Rick Karsdorp . Il terzino non è tornato domenica per la ripresa degli allenamenti e oggi non si è presentato per la partenza per Tokyo. Il motivo? Malessere psicologico.

Partiamo dal principio, cioè dalla sfuriata di Mourinho verso l'olandese dopo la gara contro il Sassuolo. Il giocatore nei giorni successivi si era allenato con il gruppo, ma la Roma vista la situazione ha preferito non convocarlo per la gara contro il Torino dando il permesso al giocatore di partire il giorno della gara per l'Olanda.

Durante la settimana di vacanza concessa da Mourinho, la Roma e l'entourage di Karsdorp hanno dialogato per cercare di ricucire lo strappo. Ma a pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti il giocatore ha fatto sapere di non essere pronto a tornare a Trigoria per un malesse psicologico. La Roma, credendo alle parole del giocatore, ha comunque chiesto a Karsdorp di rientrare in città nei prossimi giorni per essere visitato - come succede in ogni azienda - dal proprio staff sanitario. Adesso la palla passa a Karsdorp: dovrà decidere o meno se tornare a Roma.