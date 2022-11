Roma, Mourinho sorride: Pellegrini torna in gruppo

ROMA - Una buona notizia dalla tournée in Giappone. Lorenzo Pellegirni è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver recuperato dall'infortunio muscolare. Il capitano giallorosso era stato costretto a fermarsi nel secondo temnpo del derby per una lesione al flessore della coscia destra. Il numero 7 ha saltato le sfide contro il Sassuolo e il Torino: due punti in due partite senza Pellegrini e senza Dybala. Adesso Pellegrini è tornato a correre insieme ai compagni e continuerà il suo lavoro di recupero durante la sosta, sia a Trigoria sia nel ritiro in Portogallo.